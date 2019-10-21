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رياضة

كريستيانو رونالدو مهدد بالسجن .. اعرف السبب

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:28 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو و كاثرين مايورج
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عمر سلامة
ظهرت أدلة جديدة، في أزمة اتهام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، باغتصاب عارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مايورجا، في صيف عام 2009، بمدينة لاس فيجاس.

واتهمت السيدة الأمريكية، رونالدو باغتصابها، ودفع لها 350 ألف دولار من أجل عدم تقديم أي شكوى ضده في ذلك الوقت للشرطة المحلية في الولايات المتحدة، وهو ما جعل وقتها في صيف عام 2018 يصدر قرارا بالقبض على كريستيانو من أجل التحقيق معه في الواقعة.

وكشفت صحيفة "صن" البريطانية، عن تسريب أحد المحققين في القضية والذي يدعى "جيفري جاير"، بأن الحمض النووي لكريستيانو رونالدو تطابق مع كاثرين مايورجا، وهو ما يثبت صحة حديثها بأن أمر ما حدث بينهما كما قالت.

وبالعودة لتصريحات كاثرين التي أطلقتها العام الماضي، فإن رونالدو أجبرها بدون رغبتها على إقامة علاقة بينهما، مستخدما القوة خاصة أن الثنائي قضى مع بعضهما قبل تلك الحادثة عدة أيام، في لاس فيجاس.

ونشرت الصحيفة البريطانية، تصريحات محامي كريستيانو رونالدو، الذي نفى بشدة صحة التسريبات التي تشير لتطابق الحمض النووي بينهما، مؤكدا بأنه إذا حدث شيء بينهما في تلك الليلة كان بالتراضي بين الطرفين، وليس بالقوة.
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