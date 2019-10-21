التعليم تطالب المدارس بالالتزام بتعليمات مكافحة الأمراض المعدية

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا لجميع المدارس، توصي بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بوقاية الطلاب من الإصابة بالأمراض المعدية، خاصةً مع توقع الأرصاد الجوية ببرودة الطقس خلال الفترة القادمة.



وشددت وزارة التربية والتعليم على تفعيل مهام لجنة الصحة والبيئة الواردة في القرار الوزاري الصادر في فبراير الماضى وذلك على كافة المستويات (المدرسة، الإدارة، المديرية التعليمية).



وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة تفعيل خطة وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية والتي تم توزيعها غلى جميع المدارس والإدارات والمديريات التعليمية.



وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن تتأكد من توافر الشروط الصحية عند تخزين ونقل وتداول المواد الغذائية داخل المدرسة، والمحافظة على نظافة دورات المياه واستخدام المطهرات بها، وتوعية السادة المعلمين والطلاب بشأن الأمراض المعدية وطرق الوقاية منها، ورفع وعي الطلاب فيما يخص النظافة العامة والنظافة الشخصية.