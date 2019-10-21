يخدم 184 ألف مواطن.. تنفيذ 95% من الأعمال المدنية بمشروع صرف صحي نقادة

أوشكت مراحل العمل بمشروع الصرف الصحي بمدينة نقادة في قنا، على الانتهاء خلال فترة قريبة، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع 95%، فيما وصلت نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية إلى 90% .



وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 16 ألف م3/ يوم و من المقرر أن تصل إلى 24 ألف م3 / يوم كمرحلة ثانية مستقبلا، على أن يتم تشغيل الشبكة خلال فترة قريبة.



ويخدم المشروع حوالي 184 ألف مواطن بمدينة نقادة وقريتي طوخ والخطارة بتكلفة اجمالية 298 مليون جنيه" 146 مليون للإنشاءات الأولية التى نفذتها المحافظة في وقت سابق و 152 مليون لاستكمال المشروع ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر".



وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، تم الإنتهاء من تنفيذ 95% من اجمالى الأعمال المدنية للمشروع، بالإضافة إلى تنفيذ 90% من الأعمال الكهروميكانيكية، حيث يجري حاليًا الانتهاء من مرحلة التركيبات الكهروميكانيكية بمحطتىّ المعالجة والرفع وكذا توصيل خط الطرد الرئيسي بطول 6 كيلو مترات والذي يربط محطة الرفع الرئيسية بمحطة المعالجة، كما تم الانتهاء من شبكة الانحدار والبالغ طولها 27 كيلو مترا.



وأضاف محافظ قنا، بأن مشروع صرف صحي نقادة سوف يخدم حوالي 184 ألف مواطن بمدينة نقادة وقريتي طوخ والخطارة بتكلفة إجمالية 298 مليون جنيه" 146 مليون للإنشاءات الأولية التى نفذتها المحافظة في وقت سابق و152 مليون لاستكمال المشروع ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر".

