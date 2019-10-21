تعرف على تفاصيل المدرسة الشتوية التي تقدمها أكاديمية البحث بالخارج

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للمدرسة الشتوية الأولى فى روسيا ديسمبر 2019 و التى تنظمها أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع المعهد المتحد للعلوم النووية JINR ، وذلك فى إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمعهد.



وتستهدف المدرسة شباب الباحثين المصريين (تحت 35 سنة) وكذلك الحاصلين على درجة الماجستير وتتكفل الاتفاقية بكافة مصروفات السفر والإقامة ومصاريف الجيب للطلاب المقبولين.



للتقدم للمدرسة لا بد على المتقدم الآتي:



1- ملء إستمارة التقدم من خلال هذا الرابط http://www.asrt.sci.eg/index.php/jinr-dubna-russia قبل يوم 15أكتوبر 2019.



2- السيرة الذاتية لا تزيد عن صفحة واحدة بصيغة الpdf لترفق باستمارة التقدم.



3- اختيار موضوع واحد من قائمة الموضوعات المتاحة المرحلة الرابعة December 08-28 (Egypt) ولا بد أن يكون الموضوع الذى تم اختياره ذات صلة بمجال البحث والتخصص.



يمكنك الاطلاع على الموضوعات من خلال هذا الرابط: http://ucnew.jinr.ru/en/4-stage-2019/419



ومن الجدير بالذكر أنه تم إنشاء شبكة العلوم النووية NNS/ASRT للتنسيق بين الهيئات البحثية فى مصر والخارج بين المجتمعات والهيئات المستفيدة من الأبحاث والدراسات فى العلوم النووية، وتضم هذه الشبكة العديد من الشبكات الفرعية التى تعمل فى الفروع المتخصصة للعلوم النووية، وترتبط باتفاقيات أو مذكرات تفاهم دولية مع مراكز بحثية عالمية متقدمة بهدف نقل الخبرة والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة للمجتمعات العلمية المصرية.



وسوف تمنح الأكاديمية 5 منح بحثية للمتدربين الذين يظهروا تفوق خلال فترة المدرسة وهذه المنح ممولة من ميزانية الشبكة القومية للعلوم النووية.