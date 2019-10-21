اتحاد الفلاحين: هؤلاء هم سبب خسائر صغار المزارعين

قال محمد فرج ، رئيس اتحاد الفلاحين ، إن مشكلة تسويق المحاصيل من أكثر الأزمات التى يعانى منها صغار المزارعين خاصًة فى الفترة الراهنة ، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية والسماد .



وأضاف "فرج" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن السماسرة هم من يتحكمون فى منظومة التسويق مما يقلل من أسعار المنتجات الزراعية التى يحصلون عليها من الفلاحين ، وبالتالى لايحققون هامش الربح المرجو .



وتابع :" السماسرة يحصلون على الرمان من المزارعين بسعر الكيلو بـ جنيه فى حين يتم بيعه فى الأسواق بـ 8 جنيهات، مما يكون عبئا على المزارعين والمستهلكين ".



ونوه "رئيس اتحاد الفلاحين " إلى أنه على الرغم من توفير البنك الزراعي لصغار المزارعين القروض إلا أنهم مازالوا يعانون من مشكلة فى التمويل .



وناشد بضرورة توفير الدعم المادى لهم ، فضلًا عن تنسيق منظومة تسويق لهم يحقق لهم هامش ربح جيد ، فضلًا عن تفعيل صندوق التأمين على المحاصيل لهم .

