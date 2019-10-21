أبو سمبل تتزين لظاهرة تعامد الشمس.. محافظ أسوان يستقبل الأفواج السياحية بالهدايا التذكارية.. واستعدادات مكثفة لاستقبال الحدث العالمي ..صور

- أبو سمبل تتزين لظاهرة تعامد الشمس

- ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى غدا - محافظ أسوان يستقبل الأفواج السياحية بالهدايا التذكارية - افتتاح معرض منتجات القافلة الثقافية لأطفال المناطق الحدودية - 8 فرق من الفنون الشعبية تحييي الافتتاح





تزينت مدينة أبو سمبل السياحية لاستقبال ضيوفها من السائحين، وأيضًا الزائرين من الأفواج المصرية لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى الذى يوافق فجر الغد الثلاثاء 22 أكتوبر 2019.





وفي هذا الصدد رصد "صدى البلد"، قيام اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، باستقبال الأفواج السياحية التى توافدت عبر مطار أبو سمبل الدولى مع توزيع الهدايا التذكارية من التماثيل الفرعونية.





وعقب ذلك قام المحافظ بجولة تفقدية لشوارع وميادين رافقه خلالها رواد مدن أسوان وأبو سمبل.





كما تفقد اللواء أحمد إبراهيم الأعمال الجارية والإجراءات الاحترازية لتأمين بعض المنازل بمنطقة تقسيم ١ من خلال إنشاء الجسور بعد إرتفاع منسوب مياه بحيرة ناصر خلال الفترة الماضية.





ووجه المحافظ، إلى وضع حلول جذرية ومقترحات فنية بواسطة مختصين لمنع أى تسرب للمياه مستقبليًا لحماية الممتلكات العامة والخاصة.





وفى نفس الجولة قرر محافظ أسوان تشكيل لجنة فنية للمرور الميدانى على مستشفى أبو سمبل الدولى بعد الملاحظات التى رصدها المحافظ أثناء تفقده لأقسام المستشفى مثل العناية المركزة وبنك الدم والصيدلية .





وكانت منطقة آثار أسوان قد قامت بتحديد قيمة تذكرة الدخول للمعبد خلال فترة تعامد الشمس المقرر لها فى تمام الساعة 5.48 من صباح يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجارى بتوقيت القاهرة، وفقًا للمعهد القومى للبحوث الفلكية بحلوان.





ومن جانبه أوضح الأثرى أحمد مسعود كبير مفتشى آثار أبو سمبل أن قيمة التذكرة للسائح الأجنبى 415 جنيهًا مصريًا ، وللطالب الأجنبي 213.5 جنيه، وللزائر المصرى 30.5 جنيه مصرى، وللطالب المصرى 15.5 جنيه.





وأضاف أنه تقرر فتح أبواب المعبد أمام الزائرين يوم تعامد الشمس تقديريًا من الساعة الرابعة فجرًا لدخول السائحين والزائرين لمتابعة ومشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس.





ومن المقرر أن تشهد احتفالات هذا العام مشاركة 8 فرق فنون شعبية بإجمالى 300 فنان وفنانة وهى أسوان وتوشكى وبورسعيد وغزل المحلة وملوى وقنا وشلاتين والوادي الجديد والتى أطلقت عروضها فى الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر على مسارح وقصور وبيوت الثقافة بمدن السباعية و الرديسية وكوم أمبو ونصر النوبة ودراو ، بجانب مركز ومدينة أسوان .





وتتوجه فرق الفنون الشعبية إلى مدينة أبو سمبل السياحية فى 21 أكتوبر لتقديم عروضها فى ليلة تعامد الشمس بصحن معبدى أبو سمبل عقب عرض الصوت والضوء ثم تنتقل لتقدم عروضها بمسرح السوق بوسط المدينة .





ويسبق ذلك إفتتاح معرض منتجات القافلة الثقافية لأطفال المناطق الحدودية من مختلف المدن والمراكز والتى تستمر فى الفترة من 16 إلى 21 أكتوبر، حيث يشمل المعرض منتجات ورش الحرف البيئية وتصنيع مسرح العرائس، فيما تختتم عروضها الفنية أثناء مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بساحة المعبد وسط الآلاف من السائحين والزائرين المصريين.





وتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني تعد ظاهرة فريدة من نوعها حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان والتي جسدت التقدم العلمي الذي توصل له القدماء المصريين، خاصة فى علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمباني العريقة التى شيدوها فى كل مكان ، وتعد هذه الآثار كانت شاهدة على حضارة عظيمة خلدها المصرى القديم فى هذه البقعة من العالم.



