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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يصل أمريكا لمتابعة مشروع تحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:41 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعرواي
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أ ش أ
وصل محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إلى ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية علي رأس وفد يضم المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف وعددًا من قيادات الوزارة والمحافظة.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة مشروع تحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات "WISE وايز" الذي تنفذه الوزارة وتموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في محافظة بني سويف، بالإضافة إلى قيام عدد من العاملين بوزارة التنمية المحلية والمحافظة المسئولين عن تنفيذ المشروع بجولة دراسية وبرنامج تدريبي.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة مناقشة عدد من الملفات الأساسية والخاصة بالتنمية الاقتصادية والتعرف على تجارب مدينة هيكورى في المجالس الاقتصادية المتخصصة حيث تم تشكيل مجالس مشابهة في محافظة بني سويف في إطار المشروع القائم بين الجانبين، بالإضافة إلى عدد من الملف الأخرى ومن بينها تدوير المخلفات.

وقال شعراوي إن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة من أجل تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية المحلية؛ بهدف دعم الإنتاجية والتوظيف وتحسين ورفع كفاءة السياسات الاقتصادية بالمحافظة، من خلال إعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز وتطوير مهارات القوى العاملة بما يتلاءم مع سوق العمل بالمحافظة.
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