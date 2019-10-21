Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد استعراض مهاراته فى التنس.. أحمد فهمى يعلن تحدى بعض نجوم الفن | تعرف عليهم

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:42 م
احمد فهمى
احمد فهمى
Advertisements
سيد احمد
نشر الفنان أحمد فهمى فيديو له يستعرض فيه مهاراته فى لعبة التنس من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق احمد فهمى على الصورة قائلا"تحدي @owest.6oct 
قبلت التحدي من
@ahmedhatemomar 
و التبرعات حتروح لمستشفى ابو الريش و بتحدى
@akramhosny 
@karimfahmiofficial 
@ahmedlsaadany
".


وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :
تحدى حلو - البرنس - منور


يذكر أن الفنانة هنا الزاهد زوجة الفنان أحمد فهمى تعرضت لوعكة صحية بعد أيام من حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي، وفي أثناء قضاء شهر العسل، مما أدى إلى نقلها لأحد المستشفيات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكرم حسني يوجه رسالة لأحمد فهمي وهنا الزاهد.. شاهد

كريم فهمي ينشر صورة برفقة شقيقه أحمد وزوجته هنا الزاهد

شاهد.. هنا الزاهد تقلد محمد صلاح في أحدث ظهور من المالديف

فقدت وزنها.. هنا الزاهد في أول ظهور مع زوجها أحمد فهمي

أكرم حسني يكشف تفاصيل مسلسلة الجديد مع احمد فهمي فى رمضان المقبل.. شاهد

بعد تعافيها.. شاهد هنا الزاهد تتألق بإطلالة جديدة

ترشيحاتنا

الدوري الإسباني .. موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

تعليق قوي من خالد الغندور على احتمالية تراجع الأهلي عن بيانه ومواجهة الجونة

شاهد.. أمريكية بلا قلب تعترف بسكب الماء المغلي على طفل.. والسبب محزن

آخرهن ديانا حامد.. فتيات حملن لقب ملكة جمال مصر.. مين الأجمل.. صور

النائب العام الكويتي يحيل الشيخ عبدالله السالم إلى الجنايات

شاهد .. آثار الإعصار المدمر على ولاية دالاس .. انهيار منازل وضحايا مفقودون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ سيلفي.. غادة عبد الرازق وابنتها يثيران الجدل على إنستجرام

استولت على سيارتها ودمرتها .. سيدة أمريكية تعيش مع 320 فأرا

آخرهن ديانا حامد.. فتيات حملن لقب ملكة جمال مصر.. مين الأجمل.. صور