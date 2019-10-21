بعد استعراض مهاراته فى التنس.. أحمد فهمى يعلن تحدى بعض نجوم الفن | تعرف عليهم

نشر الفنان أحمد فهمى فيديو له يستعرض فيه مهاراته فى لعبة التنس من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وعلق احمد فهمى على الصورة قائلا"تحدي @owest.6oct

قبلت التحدي من

@ahmedhatemomar

و التبرعات حتروح لمستشفى ابو الريش و بتحدى

@akramhosny

@karimfahmiofficial

@ahmedlsaadany

".





وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :

تحدى حلو - البرنس - منور





يذكر أن الفنانة هنا الزاهد زوجة الفنان أحمد فهمى تعرضت لوعكة صحية بعد أيام من حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي، وفي أثناء قضاء شهر العسل، مما أدى إلى نقلها لأحد المستشفيات.