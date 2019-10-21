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رياضة

رسالة قوية من ميتشو للاعبى الزمالك قبل مباراة جينيراسيون فوت

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:39 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
حرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين في حضور معاونيه على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب النادي.

وطالب ميتشو اللاعبين بغلق ملف بطولة الدوري المصري والفوز على المقاولون العرب نهائيا، مشيرًا إلى ضرورة التركيز في مواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال الحاسمة.

وأكد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على أهمية هذه المواجهة للجميع، حيث طالبهم بضرورة تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة لضمان الصعود إلى دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

ويلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت الخميس المقبل فى إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا .
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