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رياضة

المران الأخير لأسوان استعدادا للقاء إنبي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:54 م
صدى البلد
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رباب الهوارى
أدى فريق الكرة الأول لنادى أسوان الرياضى مرانه الأخير عصر اليوم على استاد أسوان استعدادا لملاقاة فريق إنبى عصر غد الثلاثاء الساعة الثالثة بإستاد أسوان ضمن مواجهات الأسبوع الخامس للدورى الممتاز لموسم 2019/2020 .

حرص المدير الفنى كابتن مجدى عبد العاطى على الإطمئنان على مدى جاهزية وتركيز كل العناصر المرشحة للدخول فى قائمة المباراة التى سيعلن عنها مساء اليوم للدخول فى معسكر ليلة المباراة.

وقال المدير الفنى لأسوان بأن الفريق يسعى لتحقيق الفوز الأول وحصد أول ثلاث نقاط واللاعبون عازمون على مصالحة جماهير أسوان والظهور بصورة مغايرة عما حدث أمام الأهلى.

وأكد المدير الفنى لأسوان أهميه مواصلة التدريب على ستاد أسوان لأكساب الفريق ميزة التعود على أرضية وأجواء الملعب.

ووجدد المدير الفنى دعوتة لكل الأجهزة الأمنية والتنفيذية والشعبية والرياضية فى أسوان من أجل عودة وحضور جماهير أسوان مباريات فريقها بالدورى الممتاز.
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