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رياضة

مدرب جينراسيون لـ صدى البلد: الزمالك افتعل أزمة وسنكرر الفوز عليه

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:39 م
الزمالك و جينيراسيون
الزمالك و جينيراسيون فوت
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عمر سلامة
علق دجيبى فال المدير الفنى لفريق جينيراسيون فوت السنغالى على أزمة مباراة فريقه مع الزمالك ونقلها من القاهرة للإسكندرية ثم رفض لعب فريقه للمباراة قبل أن يصدر قرار من الاتحاد الأفريقي بإعادة اللقاء من جديد.

وقال فال فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد: "الزمالك أراد إحداث أزمة بدون أى داع خاصة أن مصر آمنة وليس بها أى مشاكل من حيث الأمن ونحن نشعر ونلمس ذلك من أول يوم لنا هنا".

وأضاف المدير الفنى لـ جينيراسيون: "الآن الزمالك ليس كما كان فريق مرعب وليس من الصعب التغلب عليه فنحن استطعنا التغلب عليه فى السنغال وقادرون على التغلب علية فى القاهرة والعبور لدور المجموعات".

وعن تأجيل مباراة القمة فى مصر بين الأهلي والزمالك قال: "لا يعنينا الدخول فى الشأن المصرى أو المسابقة المحلية نحن نبحث عن حقوقنا ليس أكثر ولا أقل".

وكانت أزمة قد نشبت بين إدارة الزمالك وبين إدارة الفريق السنغالي الذي رفض خوض مباراة الإياب على ملعب برج العرب نهاية الشهر الماضي قبل أن يفصل الكاف في الأمر ويُقرر إعادة هذه المواجهة يوم 24 من الشهر الجاري في برج العرب.

يُذكر أن الزمالك خسر لقاء الذهاب في السنغال خلال شهر سبتمبر الماضي بهدفين مقابل هدف على ملعب لاديوار، ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الفوز في لقاء العودة يوم الخميس من أجل بلوغ دور المجموعات.
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