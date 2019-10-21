نتائج اليوم الأول من منافسات مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

انتهت منافسات اليوم الأول من الجولة الأولى بمنافسات مجموعة القاهرة في اطار دوري القسم الثاني.



وشهدت منافسات اليوم فوز منتخب السويس بهدفين دون رد على حساب الترسانة، بينما فاز سيراميكا كليوباترا بهدفين على الداخلية.



وتعادل فريق القناة مع منافسه النجوم بدون اهداف، وفاز كوكاكولا على النصر بهدف دون رد، كما تعادل فريق الزرقا مع المريخ بهدفين لكل منهما.



وتقام باقي مباريات الأسبوع الأول، غدًا الثلاثاء بإقامة مباراة بمجموعة القاهرة، بين بتروجيت وجمهورية شبين، كما تقام 6 مباريات بمجموعة بحري.

