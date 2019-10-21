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أخبار العالم

شاهد.. فيديو صادم لإعصار دمر مدينة دالاس الأمريكية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:38 م
إعصار دالاس
إعصار دالاس
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شيماء مصطفى
ضرب إعصار شديد، مدينة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية، أمس الأحد، ما تسبب في أضرار جسيمة لآلاف المنازل وانقطاع التيار الكهربائي عنها.

والتقط فيديو صادم للإعصار الذي بلغ شدته للقصوى، ما أدى إلى تعرض العديد من المنازل والمباني لأضرار جسيمة.

وتسببت العاصفة الشديدة التي لحقت بالإعصار، فضلا عن الأمطار الغزيرة، في انقطاع الكهرباء عن 65 ألف شخص، وفقًا لما ذكرته شركة Oncor، كبرى شركات المرافق العامة في الولاية.

وقالت مدينة دالاس إنه لم ترد أي تقارير عن وقوع وفيات، مؤكدة أن فرق الإنقاذ عملت طوال الليل للبحث عن أي معلقين جراء هذا الإعصار.


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