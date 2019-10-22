عضو مجلس الإمارات للإفتاء يوضح دور الفتوى فى استقرار المجتمعات

قال الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيرى بدبي، عضو مجلس الإمارات للإفتاء، إن الفتوى تؤدى إلى استقرار المجتمعات، وتؤدى أيضًا لاضطرابها.



وأوضح "الحداد" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على هامش فعاليات مؤتمر الإفتاء العالمي لهذا العام بأن ما نراه من مجتمعات أصابها الخلل والذلل كان مصدرها فتاوى شاذة لا مقاصدية وغير ناضجة تمامًا؛ فأثرت سلبًا على هذه المجتمعات، وهددت أمنها واستقرارها وطمأنينيتها.



وأضاف أن السبب فى ذلك يرجع إلى صدورها عن غير مؤهلين لها بضعف علمهم وخبراتهم الدينية وعدم إدراكهم لمقاصد الشريعة الإسلامية وأصولها الفقهية.



وعلى الجانب الآخر بين أنه إذا كانت الفتاوى صادرة عن أهل إختصاص على دراية كبيرة بمقاصد الشريعة السمحة و الفكر الأصولي؛ فإنهم يؤثرون إيجابًا على المجتمعات الإسلامية.



وأشاد فى هذا الإطار بما تشهده مصر من استقرار وأمان على الصعيد العام؛ وبالجانب الدينى الذى يشهد أيضًا استقرارًا وضبط لعملية الفتوى، مشيرًا إلى أن الرئاسة العالمية للفتوى برئاسة مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام لها دور كبير فى ذلك ، وأن لأمانة الفتوى العامة لدور الإفتاء فى العالم جهودًا إيجابية على استقرار المجتمعات الإسلامية والعربية بعد أن كادت تعصف به التيارات المتشددة والفتن.