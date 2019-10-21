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أخبار العالم

شاهد.. الشرطة القطرية تتدرب على مكافحة الشغب في تركيا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:54 م
صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
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عرفة البنداري
نشرت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو قالت إنه يظهر 15 عنصرا من الشرطة القطرية يتلقون تدريبات في ولاية أزمير التركية استعدادا لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام عام 2022.

وقالت إن الشرطة القطرية تقلت دورة استمرت أربعة أسابيع بتنظيم من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" في مدرسة الدرك للقوات الخاصة.

وأشارت إلى أن التدريبات أشرف عليها خبراء ومدربون أتراك، شملت طرق ومجالات السيطرة على أحداث الشغب واحتوائها وتأمين الفعاليات الرياضية، وتأمين السلامة والأمن وكيفية مواجهة حالات العنف.

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