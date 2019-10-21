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فن

شقيقة مروة ناجي تبهر لجنة تحكيم ذا فويس .. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:56 م
صدى البلد
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أحمد البهى
شهدت الحلقة الخامسة من برنامج ذا فويس والذى يتم عرضه حاليًا، ظهور شقيقة الفنانة مروة ناجى ، والتى شاركت فى مرحلة تجارب الأداء وتمكنت من اجتيازها.

وعلى الرغم من وجود عدد من الأماكن المحدودة داخل كل فريق، إلا أن شيماء ناجى تمكنت من الحصول على إعجاب كل من الفنانة أحلام وسميرة سعيد.


وقد اختارت شيماء فريق الفنانة سميرة سعيدة للانضمام اليها ، بعد أن أبهرت لجنة التحكيم بادائها لأغنية للفنانة ذكرى.
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