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رياضة

في انتظار الخطيب.. تعرف على موقف أحمد فتحي من البقاء في الأهلي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:57 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي ترفض التفريط في لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أحمد فتحي تحت أي شكل.

وقالت المصادر إن موقف تجديد تعاقد أحمد فتحي ليس محل جدال ولولا الوعكة الصحية التي يمر بها محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بإدارة ملف الكرة لانتهت تلك الأمور.

وأضافت المصادر أن الخطيب يقدر بشكل شخصي أحمد فتحي ويري أنه واحد من أفضل اللاعبين في الكرة المصرية ولا خلاف علي بقائه وتجديد تعاقده.
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