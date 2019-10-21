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تعليم

انطلاق فعاليات الملتقى الخامس والإبداعي الثاني لطلاب تمريض طنطا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:31 م
انطلاق فعاليات الملتقي
انطلاق فعاليات الملتقي الخامس والإبداعي الثاني لطلاب تمريض ط
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احمد علي
انطلقت اليوم فاعليات الملتقي الطلابي الخامس والإبداعي الدولي الثاني لطلاب التمريض بجامعة طنطا تحت عنوان: التمريض: (تواصل - تعاون - انجاز) ، بحضور الدكتور مصطفي الشيخ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة لطيفة فوده عميد الكلية، والدكتور أسامة بدر مدير وحدة التعاون الدولي بجامعة طنطا.

وأكد الدكتور مصطفي الشيخ في كلمته التي القاها علي أهمية إعداد الطلاب في مرحلة البكالوريوس وتدريبهم علي اجراء البحوث العلمية بما يضمن الارتقاء بالعملية التعليمية داخل الكلية، وتحقيق المنافسة على المستوي الدولي.

وأكدت الدكتورة لطيفة فوده عميد الكلية علي اهمية الدور الحيوي لطلاب التمريض والمشاركة العلمية والثقافية بين مختلف الجامعات بهدف تبادل الخبرات والمهارات والانشطة الطلابية، موجهة الطلاب بضرورة الاستفادة من هذا الملتقي لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم والمساهمه بابحاث ومشاريع تخدم المجتمع. 

شهد الملتقى حضور وفود من دول نيجيريا والصومال والسعودية وممثلين عن الجامعات الحكومية والخاصة.

أقيم الملتقى تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة لطيفة فوده عميد كلية التمريض والدكتورة عصمت جميعي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور رضا عبدالفتاح مقرر الملتقى.
انطلاق فعاليات الملتقى الخامس والإبداعي الثاني لطلاب تمريض طنطا
انطلاق فعاليات الملتقى الخامس والإبداعي الثاني لطلاب تمريض طنطا
انطلاق فعاليات الملتقى الخامس والإبداعي الثاني لطلاب تمريض طنطا
انطلاق فعاليات الملتقى الخامس والإبداعي الثاني لطلاب تمريض طنطا
انطلاق فعاليات الملتقى الخامس والإبداعي الثاني لطلاب تمريض طنطا
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