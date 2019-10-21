مايا مرسي تزور مستشفى الناس الخيري للأطفال

زارت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم الاثنين، مستشفى الناس الخيرى للأطفال بشبرا الخيمة وكان فى استقبالها النائبة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي للمستشفي.



وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها بوجود مستشفى بهذه الإمكانيات على أرض مصر، مؤكدة أن الهدف الرئيسي للمستشفى تقليل قوائم الانتظار للأطفال .



وأشادت رئيسة المجلس بنظام المستشفى وما يحتويه من أجهزة متطورة يجعله ينافس ويتفوق على المستشفيات الدولية، مؤكدة أن المستشفى يعد نموذجا مشرفا يستحق الدعم من كل الجهات.



كما أوضحت أن المستشفى فتح أبوابه أمام الحالات المرضية واستقبل ٢٠٠ حالة من خلال العيادات الخارجية، مضيفة أن المستشفى بإمكانه إجراء ١٢٠٠ عملية قلب مفتوح و ٣٠٠٠ عملية قسطرة بالإضافة إلى وجود وحدة للعناية المركزة على أعلى مستوى كما يمكن تحويل اى غرفة عادية إلى عناية مركزة بسهولة من خلال أساليب علمية متطورة.



وأوضحت الدكتورة مايا مرسي ان المجلس يقوم بالشراكة مع مستشفى الناس لدعم أمهات مصر من خلال توعياهن بكيفية اكتشاف الأمراض التى تصيب اطفالهن والتواصل مع المستشفى.



فيما أكدت النائبة أنيسة حسونة أن المستشفى يسعى إلى التميز فى مجال العيوب الخلقية لقلب الأطفال ويهدف بعد ذلك الدخول فى مجالات أخرى تدعم صحة الطفل .



وأكدت على ثقتها فى دعم الشعب المصرى لهذا الصرح الطبي الكبير، مضيفة أن المستشفى على طراز عالمى ويحتوى على أجهزة متطورة تقلل تعرض الأطفال للاشعاع.



وتضمنت الزيارة جولة تفقدية فى قسم الطوارئ ، قسم الاشعة، رعاية القلب ، غرف العمليات ، العناية المركزة و العيادات الخارجية وغرف التدريب.



جدير بالذكر أن مستشفي الناس للأطفال يعد أكبر مستشفي للأطفال على مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي ٦٠٠ ويعمل في ظل قانون الجمعيات الأهلية ويخضع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي.



وتبدأ المرحلة الأولى بـ ١١٠ أسّرة، كما يضم المستشفى 10 غرف للعمليات و140 وحدة رعاية مركزة و4 وحدات للقسطرة القلبية و48 عيادة خارجية ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية من بينها أجهزة الأشعة المقطعية متعددة المقاطع، ويضم أيضًا جهاز قدرة فائقة على تقديم صور شديدة الوضوح للقلب والأوعية الدموية.

