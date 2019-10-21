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مرأة

لن تصدق .. ماذا يحدث عند وضع السكر على الجرح؟

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:37 م
لن تصدق .. ماذا يحدث
لن تصدق .. ماذا يحدث عند وضع السكر على الجرح ؟
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اسماء محمد
يتعرض الكثير منا للجروح والكدمات والتى تتسبب فى الشعور بألم شديد فى الجسم وتشوه مظهر الجلد كما أنها تكون بمثابة مدخل الإصابة الجسم بالعدوى والميكروبات.

وقدم موقع "boldsky " طريقة طبيعية تساعد فى التخلص من ألم الجروح والكدمات الخفيفة بشكل سريع وفى نفس الوقت تقوم بتطهير الجرح، وهى وضع القليل من السكر البنى على مكان الجرح.

فالسكر البني له خصائص مطهرة تساعد في التئام الجروح والكدمات الطفيفة بالإضافة إلى امتلاكه خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات مما يساهم فى منع حدوث العدوى فى الجرح، وذلك بمجرد وضع السكر على مكان الجرح أو الكدمات.
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