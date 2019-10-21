اعتداء مفزع بالسكاكين على سعوديين في مقهى بلندن

تداولت مواقع إخبارية، فيديو لواقعة الاعتداء على سعوديين في مقهى ومطعم شهير بمنطقة "ماي فير" في العاصمة البريطانية لندن الجمعة الماضية، حيث تم اقتحام المكان من جانب شخصين يحملان أسلحة بيضاء وباغت أحد اللصوص شابًا يجلس على الطاولة واستولى على ساعة يده.



وأظهر الفيديو أن اللصين مرا بالمقهى على الأقدام أولًا وأثناء ذلك ألقيا نظرة على الموجودين، ثم عادا بشكل مباغت، بحسب موقع العربية.



ونشرت صحيفة "الديلي ميل" مقطع فيديو وصورا للحادثة، وأوضحت أن الحادثة كانت درامية، وأن اللصين الملثمين أثارا الذعر.



وأكدت الشرطة أن اللصين أشهرا السكاكين قبل السرقة ثم لاذا بالفرار، وأنها تلقت بلاغًا عن سرقة ساعة شاب عشريني تحت التهديد بالسكين في شارع "كورزون"، وأوضحت أنه لم يصب أحد في الحادثة ولم يتم اعتقال الجناة إلى الآن.



وتنتشر في بعض العواصم الغربية حوادث السطو المسلح على السياح العرب الذين يرتدون ساعات أو حلي ثمينة.