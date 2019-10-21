الاتحاد العام للمصريين بالخارج يكرم دار الرعاية الاجتماعية بالرياض.. صور

قام أعضاء من الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية وبعض رموز الجالية بزيارة دار الرعاية الاجتماعية بالرياض حيث كان في استقبالهم وليد الدوسري مدير الدار ونائبه فيصل العتيبي وأسماء الدوسري المشرف على قسم النساء والدكتورة مزنه الجريد الإستشارية الأسرية .



وقال نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي بالسعودية إن الدار يستقبل جميع حالات الإيذاء سواء إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجسدية أو التهديد به، أو ما يرتكبه شخص تجاه آخر ، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليه، أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب مايربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية وذلك حسب النظام واللوائح التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية .



وأوضح حنفي ان الدار تقوم بمجهود كبير وواضح تجاه المقيمين بها لافتا الى أن جميع الحضور اشادوا بالعلاقات المتميزة والتعاون الذي تشهده البلدين تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



أوضح وليد الدوسري مدير الدار ان الخدمات التي يتم تقديمها للحالات لا تقتصر على من يحملون الجنسية السعودية بل تشمل جميع الجنسيات المقيمة على أراضي المملكة موضحا ان من اهم المشاكل التي تواجهنا ممن يحملون الجنسية المصرية هي مشكلة العنف الأسري من قبل الزوج حيث يستقبل الدار هذه الحالات اقامة كاملة لمدة ثلاث شهور حتى تنتهي المشكلة لافتا الى انه لا مانع لدى الدار من زيادة المدة في بعض الأحيان وقد تصل الى عام .



أوضحت الدكتورة مزنه الجريد ان من بين الحالات التي يتم استقبالها رجال ايضا موضحة انهم يتعرضون ايضا لعنف اسري من قبل زوجاتهم او ابنائهم لمن تجاوزت أعمارهم الستين او لذوي الإحتياجات الخاصة لينالوا الرعاية الكاملة داخل الدار .





وفي نهاية اللقاء قدم الاتحاد لمدير الدار وليد الدوسري خطاب شكر وشهادة تقدير كما قدم للدكتورة مزنه الجريد درع الإتحاد وذلك على المجهودات التي يقومون بها خاصة وان اغلب الحالات المصرية والتي اكثرها تعقيدا كانت مسؤولة عن إستقبالها ومتابعتها .