لـ فروة صحية .. احرصي على تجربة هذه الوصفة الفعالة





وللأسف تخطئ بعض السيدات فى الاكتفاء بالاهتمام بنعومة الشعر وطوله واستخدام المستحضرات التجميلية دون الاهتمام بالحصول على فروة رأس جميلة وصحية مما يتسبب فى ضعف وتساقط الشعر.



وقدم موقع " boldsky " خطوات عمل وصفة سهلة وفعالة قادرة على جعل الفروة صحية وخالية من المشكلات باستخدام مكونات طبيعية.



مكونات وصفة الفروة الصحية :

ملعقتان كبيرتان من الحليب الخام (بدون غلي)

4 ملاعق كبيرة سكر بني

ملعقتان كبيرتان زيت الزيتون



طريقة عمل وصفة الفروة الصحية :

- خذى وعاء بلاستيكيا وصبّى جميع المكونات فيه واخلطيه جيدًا لتشكيل عجينة متساوية.

- ضعيها على فروة الرأس بأصابعك ، وقومى بتدليكها برفق فى صورة حركات دائرية

- اتركيه لبعض الوقت ثم اغسليه بماء فاتر.

- في النهاية ، اشطفي بالماء البارد .



تعد فروة الرأس هى الأساس الذى من خلاله تتمكن أى امرأة من الحصول على الشعر الجميل والجذاب .