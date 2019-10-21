لـ فروة صحية .. احرصي على تجربة هذه الوصفة الفعالة

تعد فروة الرأس هى الأساس الذى من خلاله تتمكن أى امرأة من الحصول على الشعر الجميل والجذاب .
وللأسف تخطئ بعض السيدات فى الاكتفاء بالاهتمام بنعومة الشعر وطوله واستخدام المستحضرات التجميلية دون الاهتمام بالحصول على فروة رأس جميلة وصحية مما يتسبب فى ضعف وتساقط الشعر.
وقدم موقع " boldsky " خطوات عمل وصفة سهلة وفعالة قادرة على جعل الفروة صحية وخالية من المشكلات باستخدام مكونات طبيعية.
مكونات وصفة الفروة الصحية :
ملعقتان كبيرتان من الحليب الخام (بدون غلي)
4 ملاعق كبيرة سكر بني
ملعقتان كبيرتان زيت الزيتون
طريقة عمل وصفة الفروة الصحية :
- خذى وعاء بلاستيكيا وصبّى جميع المكونات فيه واخلطيه جيدًا لتشكيل عجينة متساوية.
- ضعيها على فروة الرأس بأصابعك ، وقومى بتدليكها برفق فى صورة حركات دائرية
- اتركيه لبعض الوقت ثم اغسليه بماء فاتر.
- في النهاية ، اشطفي بالماء البارد .
وقدم موقع " boldsky " خطوات عمل وصفة سهلة وفعالة قادرة على جعل الفروة صحية وخالية من المشكلات باستخدام مكونات طبيعية.
مكونات وصفة الفروة الصحية :
ملعقتان كبيرتان من الحليب الخام (بدون غلي)
4 ملاعق كبيرة سكر بني
ملعقتان كبيرتان زيت الزيتون
طريقة عمل وصفة الفروة الصحية :
- خذى وعاء بلاستيكيا وصبّى جميع المكونات فيه واخلطيه جيدًا لتشكيل عجينة متساوية.
- ضعيها على فروة الرأس بأصابعك ، وقومى بتدليكها برفق فى صورة حركات دائرية
- اتركيه لبعض الوقت ثم اغسليه بماء فاتر.
- في النهاية ، اشطفي بالماء البارد .