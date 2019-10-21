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حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالغربية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:15 م
ضبط تشكيل عصابي تخصص
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية
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احمد علي
تمكنت المباحث الجنائية بمحافظة الغربية اليوم من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية من المواطنين في حملة أمنية بشوارع طنطا.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير مباحث المديرية يفيد بتمكن الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا والنقيب سمير بحيري معاون المباحث من ضبط " م ع م س " عاطل و" ا م م ح" لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الدراجات النارية وبمواجهتهم اعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقات سابقة.

تم التحفظ على المضبوطات وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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