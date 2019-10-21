فايلر يطمئن على حالة المصابين بالأهلي

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة منفردة مع خالد محمود، طبيب الفريق، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.



وحرص فايلر، على الحديث مع طبيب الفريق للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، والتعرف على معدل استجابتهم للبرامج التأهيلية؛ تمهيدا لعودتهم للمشاركة الجماعية.



ويواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش للتحضير للفترة المقبلة.



