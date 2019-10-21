30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية

روج مشاهير المدونين عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى للمقاصد السياحية المصرية المختلفة أظهروا خلالها جمال الحياة والطبيعة والآثار ليجسدوا بها لوحة سياحية رائعة.



يرصد «صدى البلد» 30 صورة لمشاهير المدونين من المقاصد السياحية أبرزها "أهرامات دهشور، وادى الملوك، خان الخليلى، مسجد الأزهر، رحلات النيل كروز بنيل الأقصر وأسوان، سهل حشيش، الأهرامات، أهرامات سقارة، دهب، البيت النوبى، معبد فيلا، رأس محمد، المتحف المصرى، الصحراء البيضاء بالفرافرة، مسجد الصحابة فى شرم الشيخ، محمية الجفتون".



وتنوعت عناوين وصف الصور وفقا لما كتبه المدنيين كالآتى " المعرض الكبير داخل الهرم الأحمر دهشور، وادي الملوك الأقصر المقابر الملكية المدهشة، أكثر من 1000 عام من التاريخ لديها أقدم جامعة في العالم، أعمدة مذهلة من معبد خنوم المصري القديم في إسنا ، رؤية مذهلة وتجربة فريدة في رحلات النيل، دهب الساحرة، بيوت النوبة الساحرة فى أسوان.

