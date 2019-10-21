Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:24 م
السياحة فى مصر
السياحة فى مصر
Advertisements
محمد الاسكندرانى
روج مشاهير المدونين عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى للمقاصد السياحية المصرية المختلفة أظهروا خلالها جمال الحياة والطبيعة والآثار ليجسدوا بها لوحة سياحية رائعة.

يرصد «صدى البلد» 30 صورة لمشاهير المدونين من المقاصد السياحية أبرزها "أهرامات دهشور، وادى الملوك، خان الخليلى، مسجد الأزهر، رحلات النيل كروز بنيل الأقصر وأسوان، سهل حشيش، الأهرامات، أهرامات سقارة، دهب، البيت النوبى، معبد فيلا، رأس محمد، المتحف المصرى، الصحراء البيضاء بالفرافرة، مسجد الصحابة فى شرم الشيخ، محمية الجفتون".

وتنوعت عناوين وصف الصور وفقا لما كتبه المدنيين كالآتى " المعرض الكبير داخل الهرم الأحمر دهشور، وادي الملوك الأقصر المقابر الملكية المدهشة، أكثر من 1000 عام من التاريخ لديها أقدم جامعة في العالم، أعمدة مذهلة من معبد خنوم المصري القديم في إسنا ، رؤية مذهلة وتجربة فريدة في رحلات النيل، دهب الساحرة، بيوت النوبة الساحرة فى أسوان.
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية
Advertisements

ترشيحاتنا

الدوري الإسباني .. موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

شوبير: أزمة مباراة الأهلي والجونة تقترب من الحل

أجمل واحدة فى مصر.. نرمين الفقى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها.. شاهد

سعر غير متوقع لـ ماكياج وتصفيف شعر شقيقة ملك قورة فى زفافها..صور

شاهد.. مسن خمسيني يطلق النار على جيرانه وينتحر.. والسبب سيصدمك

أول تعليق من أحمد فتحي على تجديد تعاقده مع الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية

يوم العصا البيضاء.. هدايا للطلاب المكفوفين في كفر الشيخ

بـ سيلفي.. غادة عبد الرازق وابنتها يثيران الجدل على إنستجرام