قلعة ثقافية في البحيرة .. جهود متواصلة لإنهاء فرع مكتبة مصر العامة

تجرى الأجهزة التنفيذية المختصة أعمالها لوضع اللمسات الأخيرة لمكتبة مصر العامة بكفر الدوار في البحيرة، لافتتاحها قريبًا بحضور كوكبة من المثقفين والشخصيات العامة .



وأكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على أهمية دور مكتبة مصر العامة في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية لدى النشء والشباب بما تقدمه وتنظمه من ورش عمل وندوات وفعاليات مختلفة مشيرًا أن فرع المكتبة بكفر الدوار والذى يشهد اللمسات الختامية من فرش وتجهيز بالمعدات والأجهزة المختلفة، سيعد منارة ثقافية أخرى على أرض المحافظة، ستثرى العمل الثقافي وتنمية الوعي الاجتماعي بالمدينة .



جاء ذلك خلال تفقده للأعمال الجاري تنفيذها بالمكتبة، حيث يتم أعمال تصنيف الكتب والعناوين المختلفة، وتشغيل وتركيب الأجهزة والشاشات، وكذا أعمال الرسومات بقاعات الأطفال .



طالب المحافظ بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال والتجهيزات حتى يتسنى افتتاحها للجمهور من أبناء المحافظة ومدينة ومركز كفر الدوار خلال الشهر القادم، مع عمل بروتوكول تعاون مع مدارس كفر الدوار لإستقبال الزيارات المختلفة لطلبة المدارس وعقد الندوات وورش العمل لهم مع منح عضوية مجانية للطلاب المتميزين والمتفوقين في مختلف المجالات من ابناء كفر الدوار .



يذكر أن مكتبة مصر العامة بكفر الدوار تقع بشارع أحمد عرابى، مقامة على مساحة إجمالية 1250م² بالإضافة إلى 350م² حديقة مجاورة، بتكلفة إجمالية 7 مليون جنية، وتضم مبنيين، المبنى الأول به عدد 2 قاعة ( قاعة للكبار بالدور الأرضي – وقاعة للشباب بالدور الثاني )، والمبنى الأخر يضم ثلاث قاعات ( الدور الأرضي قاعة للأطفال مجهزة بأحدث الأجهزة التعليمية، وشاشة تفاعلية وكافة وسائل تعليم الأطفال والرسم والأشغال، لخدمة جميع الأعمار بداية من سن 4 سنوات



ويضم الدور الثانى قاعة ندوات ومؤتمرات وورش العمل المختلفة، والدور الأخير يضم قاعة الحاسب الآلي المجهزة بأحدث النظم والأجهزة لعقد الدورات المتخصصة في الحاسب الآلي واللغات وتنمية الموارد البشرية والدورات كما تضم المكتبة 20 ألف عنوان بعدد 30 ألف نسخة، ويمكن للعضو المشترك بالمكتبة إستعارة 5 كتب في كل مرة .