ماذا يحدث عند وضع السكر على الشعر؟

الشعر من أهم مقومات الجمال التى تمتلكها المرأة.. لذا تحرص النساء على الاهتمام والاعتناء به للحصول على شعر جميل وقوى ليصبحن أكثر جاذبية .



ويعد السكر البنى من أكثر المواد الفعالة فى علاج مشاكل الشعر وفروة الرأس، لذا عرض موقع "boldsky" أهم 6 فوائد تحصل عليها المرأة عند وضع السكر البنى على الشعر.



-السكر البني فعال فى التخلص من الغبار والأوساخ والزيوت الزائدة

- يساعد السكر البنى فى التخلص من الجلد الميت على فروة الرأس .

- يعتبر السكر البنى بمثابة مطهر طبيعي لفروة الرأس.

- يساعد تدليك فروة رأسك بمقشرات السكر البني على تحسين الدورة الدموية مما يجعل الشعر أقوى.

- علاج لبعض المشاكل مثل الدوخة و جفاف فروة الرأس والقشرة.

- يساعد في تقليل تلف وتقصف الشعر ويقلل تساقطه.

