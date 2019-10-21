ماذا يحدث عند وضع السكر على الشعر؟

الشعر من أهم مقومات الجمال التى تمتلكها المرأة.. لذا تحرص النساء على الاهتمام والاعتناء به للحصول على شعر جميل وقوى ليصبحن أكثر جاذبية .
ويعد السكر البنى من أكثر المواد الفعالة فى علاج مشاكل الشعر وفروة الرأس، لذا عرض موقع "boldsky" أهم 6 فوائد تحصل عليها المرأة عند وضع السكر البنى على الشعر.
-السكر البني فعال فى التخلص من الغبار والأوساخ والزيوت الزائدة
- يساعد السكر البنى فى التخلص من الجلد الميت على فروة الرأس .
- يعتبر السكر البنى بمثابة مطهر طبيعي لفروة الرأس.
- يساعد تدليك فروة رأسك بمقشرات السكر البني على تحسين الدورة الدموية مما يجعل الشعر أقوى.
- علاج لبعض المشاكل مثل الدوخة و جفاف فروة الرأس والقشرة.
- يساعد في تقليل تلف وتقصف الشعر ويقلل تساقطه.
ويعد السكر البنى من أكثر المواد الفعالة فى علاج مشاكل الشعر وفروة الرأس، لذا عرض موقع "boldsky" أهم 6 فوائد تحصل عليها المرأة عند وضع السكر البنى على الشعر.
-السكر البني فعال فى التخلص من الغبار والأوساخ والزيوت الزائدة
- يساعد السكر البنى فى التخلص من الجلد الميت على فروة الرأس .
- يعتبر السكر البنى بمثابة مطهر طبيعي لفروة الرأس.
- يساعد تدليك فروة رأسك بمقشرات السكر البني على تحسين الدورة الدموية مما يجعل الشعر أقوى.
- علاج لبعض المشاكل مثل الدوخة و جفاف فروة الرأس والقشرة.
- يساعد في تقليل تلف وتقصف الشعر ويقلل تساقطه.