ضبط عاطل مزق جسد شخص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بـ كفر الزيات

تمكنت المباحث الجنائية بمحافظة الغربية اليوم، من ضبط مرتكب جريمة قتل بعزبة حي عفيفي ببندر كفر الزيات وذلك في إطار خطة مديرية أمن لأحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين.



كان اللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير مباحث مديرية أمن الغربية يفيد بتمكن فرع البحث الجنائي لمدينتي كفر الزيات وبسيون بقيادة العقيد محمد عاصم رئيس الفرع والمقدم أحمد العليمي وكيل الفرع بالتعاون مع وحدة مباحث مركز كفر الزيات بقيادة الرائد هادي سالم رئيس وحدة المباحث والنقيب عمرو شلش معاون مباحث المركز من القبض على (أحمد.ع.ا) وشهرته سوسته عاطل ومقيم بندر كفر الزيات بعد قيامه بقتل (ابراهيم.ع.ا) وشهرته أنبوبة عاطل ومقيم حي عفيفي بندر كفر الزيات.



وجار تطوير المناقشة الأمنية معه لمعرفة الأسباب الرئيسية حول الواقعة وظروفها وملابساتها وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي أمرت بتشريح الجثة ودفنها .