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رياضة

الشوط الأول.. بيراميدز يتفوق على الإنتاج بهدفين في دقائق معدودة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:27 م
لقاء بيراميدز والإنتاج
لقاء بيراميدز والإنتاج الحربي
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حسام الحارتي
تقدم نادي بيراميدز على منافسه نادي الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما الآن باستاد السلام ضمن الأسبوع الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

شهدت المباراة منافسة قوية من كل الفريقين حيث أهدر لاعبو بيراميدز هدف التقدم في الدقيقة العاشرة من المباراة ولكن استطاع لاعبو بيراميدز  فرض السيطرة حيث تمكنوا من إحراز هدفين في أقل من عشرة دقائق قبل انتهاء الشوط الأول من المباراة.


أحرز عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز هدف تقدم فريقه في مرمى شباك منافسة الإنتاج الحربي في المباراة التي تجمع بينهما الآن باستاد السلام ضمن الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الممتاز.

واستطاع لاعبو بيراميدز تشكيل الضغط على مرمى شباك منافسة الإنتاج الحربي وإحراز هدف التقدم في الدقيقة" 40" عن طريق اللاعب عبد الله السعيد من خلال تمريرة من ايريك تراوري لتسكن شباك الإنتاج الحربي.

ولم تمر سوى دقائق قليلة حيث استطاع إيريك تراوري إحراز الهدف الثاني في الدقيقة " 43" ليعلن تقدم فريقه بهدفين قبل انتهاء المباراة.

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز تشكيلته التي يخوض بها مباراة الإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري.

ويضم التشكيل المختار:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي ورجب بكار وولفريد كانون وعبد الله بكري

خط الوسط: عمر جابر ولومالا عبده وعبد الله السعيد ومحمد فتحي وإيريك تراوري

خط الهجوم: محمد فاروق

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان وأحمد أيمن منصور وإسلام عيسى وعمر العيوني وجون أنطوي ونبيل دونجا ودودو الجباس.
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