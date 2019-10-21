شيرين زكي توضح حقيقة تصريحاتها عن المزارع السمكية غير المرخصة

قالت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين، إنها تابعت على مدار الأيام الماضية كل ما أثير من ردود أفعال على صياغة خاطئة تم نسبها لها تخص حديثها عن أسماك البلطي.



وأوضحت خلال تصريح خاصة لـ "صدى البلد"، أن الصياغة الخاطئة للخبر الذي تم نسبه لها أخرجت القضية التي تحاربها عن مضمونها مضيفة: "لم أصرح مطلقًا بأي تصريحات صحفية عن ضرورة الامتناع الفوري عن تناول البلطي، أو أنه مليء بالميكروبات وهذا أمر كتبته إحدى الصحف متناولة الخبر من تلقاء نفسها ولم يذكر على لساني ولم تقم الصحيفة بالتواصل معي".



وأضافت: "ما تحدثت عنه وما زلت أؤكد عليه هو مسألة انتشار المزارع السمكية غير المرخصة والتي لا تخضع لأي رقابة من الأجهزة الرقابية، ولا نعلم عن مدى نقاء أو تلوث مياهها أي شيء، ولا نعلم عن نظم التغذية فيها أي شيء".



ولعل أصدق دليل على كلامي هو ما قام به رجال الداخلية بالأمس والعميد أشرف الجوهري، والنقيب سيد دسوقي من إلقاء القبض على أربعة من صائدي الأسماك الذين استزرعوا أسماك البلطي في بركة مخصصة لتجميع الصرف الصحي لمدينة السادس من أكتوبر وهي بركة الأكسدة الواقعة خلف مشروع ابني بيتك، حيث تم إلقاء القبض على هؤلاء الصيادين في حالة تلبس بصيد أسماك بلطي ملوثة بمياه الصرف وقيامه ببيعها للتجار بأثمان بخسة والذين بدورهم يقومون ببيعها للجمهور بمبالغ كبيرة فيشتري المواطن المرض له ولأولاده بأمواله".



وأضافت شيرين زكي: "أحارب أوضاعا خاطئة تحدث عنها رئيس الجمهورية بنفسه حيث قال إننا نحارب الأقفاص السمكية والاستزراع العشوائي وذلك في حديثه عن التعديات على بحيرة مريوط .. فليصمت كل من يريد لوي الحقائق، وليصمت كل من يحاول التعتيم على هذا الفساد .. وإذا أراد الخبراء أن يتحدثوا فليكونوا أمناء وليعرضوا على الجهات المختصة روشتة لمحاربة تلك المزارع والتي تعتبر آفات توزع الأمراض على المصريين، وليقترحوا سبل تقنين أوضاعها والرقابة على مياهها وأسماكها بدلا من الدفاع عن أسماك البلطي التي لم نطعن على تربيتها وجودتها في مزارع تلتزم بالمعايير الصحية السليمة وأساليب الاستزراع الآمن".

