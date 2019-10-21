الخيانة فقط تنقذ بيني جانتس.. أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية تتفاقم

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من المتوقع أن يعيد التكليف بتشكيل الحكومة إلى رئيس الدولة يوم الأربعاء المقبل.





ذكر موقع "0404" الإسرائيلي أن نتنياهو الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده السبعين، لم ينجح في تشكيل الحكومة الجديدة بسبب رفض أفيجدور ليبرمان الانضمام إلى كتلة اليمين، ورفض كتلة كاحول لفان الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو، بالصيغة التبادلية التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين.





وأشار الموقع إلى أن كافة التوقعات تقول إن بيني غانتس، الذي سيتلقى التكليف الجديد بتشكيل الحكومة، لن ينجح في مهمته، وهو ما سيؤدي إلى جولة انتخابات ثالثة.





وأضاف أنه من أجل تشكيل الحكومة، يحتاج جانتس إلى "خونة" من حزبي الليكود واليمين الجديد، إضافة إلى دعم القائمة العربية المشتركة.



