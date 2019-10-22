تعود للمسرح والسينما.. ريم البارودي تكشف عن مشاريعها الفنية الجديدة

كشفت الفنانة ريم البارودي خلال استضافتها بندوة "صدى البلد" عن مشاريعها الفنية الجديدة.



وقالت ريم البارودي:"أستعد للعودة إلى السينما من خلال فيلم جديد ولكني لا يمكن أن أكشف عن تفاصيله في الوقت الحالي كما أن هناك مسرحية جديدة أستعد للمشاركة في بطولاتها واعتبرها تحديا كبيرا بالنسبة لي" .



وكانت الفنانة ريم البارودي أكدت خلال استضافتها بندوة في "صدى البلد" للحديث عن نجاحها بمسلسل " قيد عائلي " وكواليسه أنها كانت تشعر بالتردد والخوف الشديد من تقديم مشاهد وفاة ابنها مؤكدة أنها ترددت كثيرًا قبل تصويرها.



وقالت :" اتصلت بصديقتي العزيزة وفاء عامر والتي شجعتني على تصوير المشاهد بدون خوف او تردد وأكدت لي أن أمينة زرق قدمت أدوار الأم دون أن تنجب ببراعة وردها أقنعني ، أشكر الله على وجودها في حياتي" .

