حافظى على جمالك .. وصفة طبيعية لعلاج الرؤوس السوداء

تعانى كثير من السيدات من ظهور البثور والرؤوس السوداء فى الوجه، وقد اثبتت التجارب أنه من أكثر الأشياء الفعالة فى علاجها صودا الخبز حيث انها غنية بالمواد المضادة للجراثيم والفطريات كما أنها مقشر رائع للجلد و تساعد فى علاج الرؤوس السوداء بفعالية.



ونقدم لك طريقة عمل وصفة الصودا لعلاج الرؤوس السوداء والجراثيم والفطريات، وفقا لما نشره موقع " boldsky".



مكونات وصفة الصودا لعلاج الرؤوس :

1 ملعقة كبيرة صودا الخبز

2 ملعقة كبيرة ماء



طريقة عمل وصفة الصودا لعلاج الرؤوس :

الجمع بين كل من المكونات لصنع عجينة سميكة.

ضع العجينة على وجهك ، مع التركيز على المنطقة المصابة.

اتركه لمدة 20 دقيقة تقريبًا ثم اغسله بالماء الفاتر.

كرر هذا مرة واحدة في اليوم للنتيجة المرجوة.

حزمة الوجه هذه مناسبة لأولئك الذين لديهم بشرة دهنية أو مختلطة.