أين محمد صلاح.. فرانس فوتبول تعلن عن أول 5 مرشحين للكرة الذهبية

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن أسماء أول خمسة مرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها لأفضل لاعب في العالم عن العام الجاري.



وترشح للجائزة دوسان تاديتش لاعب أياكس أمستردام، وزميله السابق فرانك دي يونج الذي انتقل مطلع الموسم الجاري إلى برشلونة الإسباني.



وتواجد السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي، والحارس الفرنسي هوجو لوريس لاعب توتنهام هوتسبير.



ومن المنتظر أن تعلن فرانس فوتبول عن قوائم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية "النسائية"، جائزة "كوبا" التي تُقدم لأفضل لاعب صاعد تحت 21 عامًا، وجائزة "ياشين" التي استحدثت في العام الحالي، وستمنح لأفضل حارس مرمى في العالم.