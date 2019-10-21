ماكرون يجري اتصالا هاتفيا مع بوتين بشأن سوريا

أجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتن، ناقشا خلاله تطورات الأوضاع في سوريا والعملية العسكرية التركية.



وأكد الرئيس الفرنسي على ضرورة تمديد وقف إطلاق النار في شمال سوريا.



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد توصلت إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة شريطة انسحاب القوات التركية من المناطق المتاخمة للحدود التركية خلال الفترة المذكورة.

