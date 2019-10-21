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أخبار البلد

جدولة ديون نقابة المهن السينمائية لدى الوطنية للإعلام

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:15 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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أحمد سالم
التقى اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مسعد فودة نقيب المهن السينمائية والمخرج عبد الحكيم التونسي. 

وناقش زين مع نقابة المهن السينمائية سبل تعزيز مجالات التعاون المشتركة بين الوطنية للإعلام ونقابة المهن السينمائية وأهمية عودة الإنتاج الدرامي والسينمائي الذي يجسد بطولات الجيش والشرطة ويؤكد على ترسيخ قيم المواطنة والإنتماء.

كما بحثوا خلال الاجتماع كافة الأمور المتعلقة بالزملاء الأعضاء بالنقابة حيث تم الاتفاق على جدولة ديون النقابة لدى الوطنية للإعلام والخاصة بمبالغ الاشتراكات.
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