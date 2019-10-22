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ديني

مدير إدارة الإفتاء بدبي: لا بأس من مناقشة الفتاوى عبر الفضائيات إذا كان القائم عليها مؤهلا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:02 ص
الدكتور أحمد بن عبد
الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، مدير إدارة الإفتاء بدبي
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يارا زكريا
قال الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيرى بدبي، عضو مجلس الإمارات للإفتاء، إنه لا بأس من مناقشة الفتاوى عبر الفضائيات إذا كان القائم عليها مؤهلا ومن ذوي الاختصاص، مبينًا أن ذلك يفيد الناس وينفعهم كثيرًا.

وأكد " الحداد" فى تصريح خاص ل" صدى البلد"، على هامش فعاليات مؤتمر الإفتاء العالمي لهذا العام، أنه ينبغي على المسؤول عن هذا الأمر أن يهتم بالمسائل الفقهية البحتة التى لا تتغير باختلاف الزمان والمكان أو الأعراف والعادات كأمور العبادات والمعاملات.

وحذر من استغلال البعض ظهوره على الفضائيات أمام الناس ليتدخل فى شؤون دولة أخرى، مشيرًا إلى أن انتشار غير المتخصصين للفتوى على الفضائيات أو مواقع التواصل الاجتماعي يرجع إلى القلاقل والفتن التى تشهدها بلادٍ كثيرة.

واختتم بأن تصدر الفتوى من غير أهل الاختصاص كطلاب العلم أو دعاة ذوى توجهاتٍ مشبوهة؛ يأثروا سلبًا على المجتمعات برسائلهم التى أثارت الشباب  فأحدثت الشرخ الكبير فى مجتمعاتنا العربية.
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