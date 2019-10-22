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برلمان

توقعات بانخفاضها.. برلماني يعلق على التحديد التلقائي لأسعار السلع الأساسية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:07 ص
اسعار السلع
اسعار السلع
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، ضرورة إنشاء وحدة بوزارة المالية للحماية من صدمات أسعار السلع الأساسية، حتى لا تحدث فجوة بين المخصصات الموجودة في الموازنة والأسعار المتداولة عالميًا، مضيفًا أنها سيكون لها دور كبير في تراجع الأسعار.

وقال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن "وجود وحدة مستقلة سيكون له دور في التنبؤ المستقبلي لأسعار السلع الأساسية سواء بالارتفاع أو الانخفاض، ومدى تأثيره على الموازنة، وبالتالي يكون هناك مؤشرات للأسعار".

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أنه في ظل وجود هذه الوحدة سوف يكون هناك تحديد تلقائي لأسعار السلع الاستراتيجية والأساسية، على غرار الوقود، الذي يتم تحديد تلقائي لسعره كل 3 شهور، من قبل لجنة مختصة، موضحًا أن أهم تلك السلع هي القمح السكر والأرز والبقوليات والزيوت.

كان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قد صرح بأنه تم إنشاء وحدة بوزارة المالية لحماية الموازنة العامة للدولة من صدمات أسعار السلع الأساسية، وقد كانت البداية بالوقود خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وسوف يمتد الأمر إلى سلع أخرى، إضافة إلى اعتماد آلية مؤشر الأسعار التلقائي على منتجات الوقود، الذى تم تطبيقه على أسعار البنزين.
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