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فن

أول جايزة ماروحش بيها.. أحمد حلمي يعلق على إدراج اسمه في ممر المشاهير

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:21 م
احمد حلمى
احمد حلمى
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قسم الفن
نشر الفنان أحمد حلمي صورة علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام" أثناء مشاركته فى المؤتمر الصحفي الخاص ‏بالإعلان رسميا عن افتتاح ممر المشاهير في منطقة داون تاون دبي.

وعلق حلمى على الصور، قائلا: "أي تكريم أو جايزة أو شهادة تقدير كنت باستلمها وأروح بيها عادي .. دي أول مرة أخد جايزة هيخدوها هما وهيلزقوها في الرصيف في الشارع ومروحش بيها.. متزعلوش بقي لو صحيتوا الصبح ملقتوش الرصيف".

وشارك الفنان نادر حمدي عضو فريق "واما" بالتعليق علي الصورة، قائلا: "مبروك".

يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم خيال مآتة مع الفنانة منة شلبي وخالد الصاوي وعبد الرحمن ابو زهرة وبيومي فؤاد ولطفي لبيب و حسن حسني من إخراج خالد مرعي وتأليف عبد الرحيم كمال.
أول جايزة ماروحش بيها.. أحمد حلمي يعلق على إدراج اسمه في ممر المشاهير
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