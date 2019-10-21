‎رسميا.. نجم الجزيرة الإماراتي خارج مباراة الإسماعيلي في البطولة العربية

قرر المدرب الهولندي، مارسيل كايزر، المدير الفني لفريق الجزيرة الإماراتي، استبعاد اللاعب مراد باتنا، من قائمة الفريق المتجهة إلى مصر، لملاقاة النادي الإسماعيلي في البطولة العربية.





ويستعد الإسماعيلى بقوة لمباراة الجزيرة الإماراتي، التي ستقام يوم الأربعاء المقبل على ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب دور 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.





وكتب نادي الجزيرة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "مهاجم الفريق مراد باتنا يتخلف في اللحظات الأخيرة عن البعثة المغادرة إلى القاهرة بعد أن قرر المدرب مارسيل كايزر استبعاده من القائمة بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية".



