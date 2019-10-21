Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

‎رسميا.. نجم الجزيرة الإماراتي خارج مباراة الإسماعيلي في البطولة العربية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:14 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل - حبيبة معتز
قرر المدرب الهولندي، مارسيل كايزر، المدير الفني لفريق الجزيرة الإماراتي، استبعاد اللاعب مراد باتنا، من قائمة الفريق المتجهة إلى مصر، لملاقاة النادي الإسماعيلي في البطولة العربية. 

ويستعد الإسماعيلى بقوة لمباراة الجزيرة الإماراتي، التي ستقام يوم الأربعاء المقبل على ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب دور 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكتب نادي الجزيرة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "مهاجم الفريق مراد باتنا يتخلف في اللحظات الأخيرة عن البعثة المغادرة إلى القاهرة بعد أن قرر المدرب مارسيل كايزر استبعاده من القائمة بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية". 

جدير بالذكر أن النادي الإسماعيلي قد تأهل لهذا الدور بعد إقصاء نظيره أهلي بنغازي الليبي في دور الـ32، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-3).‎
Advertisements

ترشيحاتنا

أجمل واحدة فى مصر.. نرمين الفقى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها.. شاهد

السيسي يكشف مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

المختفي.. ماذا يقدم ساديو ماني في غياب محمد صلاح ؟ أرقام كارثية

يتعلق برباعي الفريق..ماذا طلب فايلر من مجلس إدارة الأهلي

البرلمان يطهر نفسه .. رئيس النواب يتعهد بإسقاط عضوية نائبين

مفتوح الساق.. ميريهان حسين تتألق بالأزرق في أحدث ظهور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية

يوم العصا البيضاء.. هدايا للطلاب المكفوفين في كفر الشيخ

بـ سيلفي.. غادة عبد الرازق وابنتها يثيران الجدل على إنستجرام