أزمات صغار المزارعين عرض مستمر..الفلاحين: التسويق والنقل والتمويل أهم الأزمات ..الزراعيين تطالب بالدعم..والاتحاد: السماسرة السبب فى الخسائر

اتحاد الفلاحين: السماسرة هم السبب فى خسائر صغار المزارعين

الزراعيين تناشد بضرورة دعم صغار المزارعين

الفلاحين : التسويق والنقل والتمويل أهم الأزمات التى تواجه صغار المزارعين





يعانى صغار المزارعين أكثر من غيرهم من الفلاحين من العديد من المشكلات التى قد تجعلهم يمتنعون عن الزراعة وبيع أراضيهم ، لذا لجأت وزارة الزراعة إلى حل مشاكلهم بالتعاون مع منظمة الفاو العالمية .





يقول محمد فرج ، رئيس اتحاد الفلاحين، إن مشكلة تسويق المحاصيل من أكثر الأزمات التى يعانى منها صغار المزارعين خاصًة فى الفترة الراهنة ، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية والسماد.





وأضاف "فرج" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن السماسرة هم من يتحكمون فى منظومة التسويق مما يقلل من أسعار المنتجات الزراعية التى يحصلون عليها من الفلاحين ، وبالتالى لا يحققون هامش الربح المرجو.





وتابع :" السماسرة يحصلون على الرمان من المزارعين بسعر الكيلو بـ جنيه فى حين يتم بيعه فى الأسواق بـ 8 جنيهات، مما يكون عبئا على المزارعين والمستهلكين ".





ونوه "رئيس اتحاد الفلاحين" إلى أنه على الرغم من توفير البنك الزراعي لصغار المزارعين القروض إلا أنهم مازالوا يعانون من مشكلة فى التمويل .





وناشد بضرورة توفير الدعم المادى لهم ، فضلًا عن تنسيق منظومة تسويق لهم يحقق لهم هامش ربح جيد ، فضلًا عن تفعيل صندوق التأمين على المحاصيل لهم.





فيما أكد الدكتور سيد خليفة ، نقيب الزراعيين، أن صغار المزارعين لديهم العديد من المشكلات والتى لا يستطيعون حلها دون دعم، موضحًا أن من أهم الازمات التى تواجههم قلة مساحات الحيازات الزراعية المملوكة لهم.





وأضاف "خليفة" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن صغار المزارعين الأكثر تعرضًا للأذى فى محاصيلهم خاصًة أثناء التقلبات الجوية، لذا لابد من تقديم الدعم لهم من جميع الجهات.





وناشد "نقيب الزراعيين" ضرورة دعم صغار الفلاحين فى مستلزمات الزراعة ، وخلق روابط تسويقية لمحاصيلهم ، وتوفير دعم مادى لهم للتمويل والنقل.





أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الجميع يدعم اتفاقية وزارة الزراعة مع الفاو لحل مشاكل صغار المزارعين، مناشدًا بضرورة توفير التمويل لهم من قبل منظمة الفاو.





وأشار "أبو صدام" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن صغار المزارعين يواجه العديد من المشكلات فى مصر من أهمها قلة مساحة الحيازات الزراعية المملوكة لهم؛ حيثُ إنها تحتاج إلى زراعة تعاقدية لتزرع كل مجموعة نوع واحد من المحاصيل.





وأوضح أن مشكلتى التمويل والتسويق للمحاصيل من أهم المشاكل التى تواجه صغار الفلاحين، كما أن تلك الحيازات الزراعية الصغيرة لاتحقق لهم الربح المنشود مما يضطرون بالنهاية إلى بيع أراضيهم.





ونوه نقيب الفلاحين إلى أن ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية مثل الأعلاف والأدوات الزراعية إحدى الأزمات التى تواجه صغار المزارعين، فضلًا عن ارتفاع أسعار نقل محاصيلهم إلى أماكن بعيدة.





وأضاف أن معظم صغار المزارعين يلجأون إلى تربية الماشية والتى أصبحت حاليًا مكلفة دون تحقيق أرباح منها بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.



