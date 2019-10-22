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فن

ريم البارودي: لا يزعجني ترشيحي لأي عمل بعد اعتذار فنانة أخرى

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:48 ص
ريم البارودي
ريم البارودي
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نورا نبيل
أكدت الفنانة ريم البارودي، أن ترشيحها للمشاركة في مسرحية جوازة مرتاحة بعد اعتذار فنانة أخرى، لم يزعجها.

وقالت ريم البارودي خلال استضافتها في ندوة نظمها "صدى البلد": "ليست لديّ هذه الحساسيات، فأنا اعتذرت عن أعمال فنية كثيرة وتم ترشيح فنانات غيري وهذا الأمر طبيعي في مجالنا وليس به أي إحراج أو إزعاج".

ويشارك في بطولة المسرحية أحمد صفوت ومنة عرفة وهشام إسماعيل، ومن تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.

كشفت الفنانة ريم البارودي خلال الندوة عن مشاريعها الفنية الجديدة، قائلة: "استعد للعودة إلى السينما من خلال فيلم جديد ولكني لا يمكن أن أكشف عن تفاصيله في الوقت الحالي كما أن هناك مسرحية جديدة استعد للمشاركة في بطولاتها واعتبرها تحد كبير بالنسبة لي".
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