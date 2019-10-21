إعلان قائمة الجزيرة الإماراتي لمواجهة الإسماعيلي فى البطولة العربية

أعلن الجهاز الفنى لفريق الجزيرة قائمة الفريق، استعدادا للقاء الإسماعيلى الأربعاء القادم لحساب جولة الذهاب بدور الــ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.



وضمت قائمة اللاعبين كلا من .. حراسة المرمى “على قصيف ، عبد الرحمن العميرى ، عادل أبو بكر”.



خط الدفاع .. محمد فوزى – سالم ررشيد – محمد العطاس – فارس جمعة – خليفة الحمادى – ميلوس كيسانوفيتش – سالم العايدى – عبد الله ادريس.



خط الوسط … سلطان الجعفرى – عامر عبد الرحمن – عبدالله رمضان – أحمد محمود – عبد الله فداج – سولانى سيريرو.



خط الهجوم .. زايد العامرى – فيصل المطروحى.



وجاء أبرز الغائبين مراد باتنا وعموري وعلى مبخوت والبرازيلى كينو إضافة لمبارك خلفان لأسباب متنوعة.