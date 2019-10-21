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فن

يدعم لبنان.. محمود العسيلي يشارك في انتفاضة بيروت على طريقته الخاصة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:27 م
محمود العسيلى
محمود العسيلى
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قسم الفن
نشر الفنان محمود العسيلي مقطع فيديو للمتظاهرين في لبنان وهم يغنون ويرقصون علي أنغام أغنية "يا ناس" وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وذلك من خلال خاصية "استوري".

وأكد محمود العسيلي، في تعليقه على الفيديو، دعمه للشعب اللبنانى فى انتفاضته التى تستمر لليوم الخامس على التوالى ضد قرارات الحكومة اللبنانية.

من ناحية أخرى يستعد الفنان محمود العسيلي، لطرح أغنية جديدة على طريقة السينجل، بمناسبة اقتراب حلول فصل الشتاء، حيث يضع اللمسات النهائية تمهيدًا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

واعتمد محمود العسيلي، على طرح الأغاني الخاصة به في شكل أغاني سينجل بعيدًا عن الألبومات، كما يقوم بتصويرها على شكل فيديو كليب، وتحقق الأغاني الخاصة به نجاحًا كبيرًا جدًا.
يدعم لبنان.. محمود العسيلي يشارك في انتفاضة بيروت على طريقته الخاصة
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