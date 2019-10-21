الإنتاج الحربي ينتقم من بيراميدز بهدفين في دقائق معدودة

أحرز معاذ الحناوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، هدفا في شباك منافسه نادي بيراميدز في الدقيقة 80 من خلال ركلة جزاء لصالح نادي الإنتاج الحربي، في المباراة التي تجمع بينما الآن باستاد اللام ضمن الاسبوع الخامس من بطولة الدوري الممتاز.





ولم تمر سوى دقائق قليلة حيث استطاع لاعبي الإنتاج الحربي في مرمى شباك نادي بيراميدز في الدقيقة "83" عن طريق اللاعب محمد فييرا من خلال تسديد قوية من خارج نطاق منطقة الجزاء.





وأعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، تشكيل فريقه لمواجهة نادي بيراميدز في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.





وجاء تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة ضيفه نادي بيراميدز كالتالي:





حراسة المرمي: عامر عامر .





خط الدفاع: أحمد شديد ، محمود البدري ، معاذ الحناوي ، السيد الشبراوي .





خط الوسط: أحمد مجدي ، محمد بازوكا، محمد عادل ، محمد فييرا.



