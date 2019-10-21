Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإنتاج الحربي ينتقم من بيراميدز بهدفين في دقائق معدودة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:16 م
الإنتاج الحربي
الإنتاج الحربي
Advertisements
حسام الحارتي
أحرز معاذ الحناوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، هدفا في شباك منافسه نادي بيراميدز في الدقيقة 80 من خلال ركلة جزاء لصالح نادي الإنتاج الحربي، في المباراة التي تجمع بينما الآن باستاد اللام ضمن الاسبوع الخامس من بطولة الدوري الممتاز.

ولم تمر سوى دقائق قليلة حيث استطاع لاعبي الإنتاج الحربي في مرمى شباك نادي بيراميدز في الدقيقة "83" عن طريق اللاعب محمد فييرا من خلال تسديد قوية من خارج نطاق منطقة الجزاء.

وأعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، تشكيل فريقه لمواجهة نادي بيراميدز في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز. 

وجاء تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة ضيفه نادي بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمي: عامر عامر .

خط الدفاع: أحمد شديد ، محمود البدري ، معاذ الحناوي ، السيد الشبراوي .

خط الوسط: أحمد مجدي ، محمد بازوكا، محمد عادل ، محمد فييرا.

خط الهجوم: علاء سلامة ومحمد رجب .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإنتاج يتقدم بهدفين فى الشوط الأول على الوافد الجديد اف سى مصر

الإنتاج الحربي يفوز على إف سي مصر في الدوري بثلاثية

ناوي على إحراج الأحمر.. قائمة نارية للإنتاج الحربي استعدادا لمباراة الأهلي فى الدوري

الأهلي في خطر قبل مواجهة الإنتاج الحربي.. ماذا سيفعل فايلر أمام مختار

مختار يلجأ للهجوم .. تعرف على تشكيل الإنتاج الحربي فى مواجهة الأهلي

الإنتاج الحربي يعلن قائمته لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

ترشيحاتنا

مرتضى منصور مهاجما أحمد سامى: الأهلى مش على راسه ريشة

جدل في السعودية بسبب قرار إغلاق المحال وقت الصلاة

استولت على سيارتها ودمرتها .. سيدة أمريكية تعيش مع 320 فأرا

أكبر عائلة في بريطانيا تنتظر المولود الـ 22.. صور

السيسي يكشف مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

إقالة مدير مستشفى وإصلاح خط صرف | جولة محافظ الشرقية بمنيا القمح تكشف المستور|صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية

يوم العصا البيضاء.. هدايا للطلاب المكفوفين في كفر الشيخ

بـ سيلفي.. غادة عبد الرازق وابنتها يثيران الجدل على إنستجرام