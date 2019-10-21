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رياضة

النادي الإسماعيلي يستعد لانعقاد الجمعية العمومية غدا.. صور

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:04 م
الإسماعيلي يستعد
الإسماعيلي يستعد لاستقبال الجمعية العمومية غدا
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حبيبة معتز
يواصل مسئولو النادي الإسماعيلي استعداداتهم المكثفة لاستقبال الجمعية العمومية لأعضاء النادي، غدا الثلاثاء والمقرر انعقادها في مقر النادي الإسماعيلي لمناقشة الميزانية وإبداء أعضاء النادي رأيهم في بعض الموضوعات.

ووضع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان الرتوش الأخيرة اليوم الإثنين في النادي استعدادا لانعقاد الجمعية العمومية.

ويستعد النادي الإسماعيلي بقوة لمباراة الجزيرة الإماراتي التي ستقام يوم الأربعاء المقبل، علي ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب دور 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
النادي الإسماعيلي يستعد لانعقاد الجمعية العمومية غدا.. صور
النادي الإسماعيلي يستعد لانعقاد الجمعية العمومية غدا.. صور
النادي الإسماعيلي يستعد لانعقاد الجمعية العمومية غدا.. صور
النادي الإسماعيلي يستعد لانعقاد الجمعية العمومية غدا.. صور
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