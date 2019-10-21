هل انتهت الطائفية المذهبية في العراق.. رئيس ديوان الوقف السني يجيب

قال الشيخ عبد اللطيف الهميم، المفكر الإسلامي، ورئيس ديوان الوقف السني في العراق، إننا قطعنا خطوات كبيرة جدًا في عملية عودة الفكر الوسطي للعراق، والقضاء الطائفية.



وأضاف «الهميم» في تصريح لـ«صدى البلد» على هامش مؤتمر الإفتاء العالمي، الذي انتهت فعالياته في القاهرة يوم الأربعاء الماضي، أن ديوان الوقف السني في العراق قام بعملية إصلاح سواء على المستوى الديني وإعادة النظر في المناهج وصياغة الخطاب الإسلامي بما يرسخ للوسيطة وينبذ التطرف، وكذلك تأهيل وعي الخطيب لأنه هو من يرسل المعلومة للناس.



وأشار إلى أن الخلاف بين الطوائف المذهبية كان موجودًا في العراق من أعوام 2004 وإلى 2007، مضيفًا: أقول قد غادرنا هذا المستنقع أو في نهايته، والآن نؤسس ونبني من جديد نحن غادرنا الطائفية وإن شاء الله إلى الأبد.