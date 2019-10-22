Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف | نسرين طافش تكشف عن علاقتها بطارق العريان

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:01 م
نسرين طافش واصاله
نسرين طافش واصاله وطارق العريان
Advertisements
أماني نوار
أكدت الفنانة السورية نسرين طافش أن ماتم نشره مؤخرا حول ارتبطاها بالمخرج طارق العريان ليس له أساس من الصحة وشائعة سخيفة لا تعلم مصدرها.

كما أوضحت أصالة من قبل عبر منشور لها على إنستجرام أن ماحدث بينها وبين زوجها هو خلاف عادي لم يصل للطلاق وطالبت الجميع بعدم نشر الشائعات حول عائلتها.

ويعتبر هذا أول تعليق للفنانة السورية أصالة على هذا الموضوع، بعد انتشار العديد من التقارير التي أكدت انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان خلال الأيام الماضية، بسبب "علاقته بفنانة سورية"، حسبما أشيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة زواج نسرين طافش وطارق العريان بعد طلاق أصالة

بسبب علاقته بـ نسرين طافش.. حقيقة طلاق أصالة من طارق العريان

ماذا فعلت أصالة بعد شائعة زواج نسرين طافش وطارق العريان؟

أرجو مراعاة مشاعري .. أول رد من أصالة على شائعات طلاقها .. شاهد

كرامته من كرامتي.. القصة الكاملة لشائعات انفصال أصالة عن زوجها.. شاهد

ريهام سعيد توجه رسالة دعم لـ أصالة بعد شائعة انفصالها عن زوجها

ترشيحاتنا

رغم عدم اقتناع ميتشو بهما .. لماذا يرفض الزمالك رحيل نجمي الفريق

الأهلي في ورطة.. شوبير يكشف عن أضرار المؤجلات على الفريق

اخبار الرياضة.. مفاجأة بشأن استقالة أعضاء اتحاد الكرة.. الأهلي في ورطة.. وموعد جديد للقمة

اجتماع طارئ بين وزير الرياضة واتحاد الكرة لبحث أزمة الأهلي والجونة

الدوري المصري.. وادي دجلة يباغت مصر للمقاصة بهدف بعد 50 ثانية .. فيديو

دعاء المطر .. تعرف على أفضل الأدعية وأكثرها استجابة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبادرة سكن كريم تصل قنا.. وصلات مياه وصرف لـ4040 منزلا..صور

سرنجات وسحر وملابس حريمي.. حملة شعبية لتنظيف القبور بالدخيلة.. صور

فساتين مبهرة.. ملكات العالم في طوكيو.. من الأجمل؟