فيديوجراف | نسرين طافش تكشف عن علاقتها بطارق العريان

أكدت الفنانة السورية نسرين طافش أن ماتم نشره مؤخرا حول ارتبطاها بالمخرج طارق العريان ليس له أساس من الصحة وشائعة سخيفة لا تعلم مصدرها.



كما أوضحت أصالة من قبل عبر منشور لها على إنستجرام أن ماحدث بينها وبين زوجها هو خلاف عادي لم يصل للطلاق وطالبت الجميع بعدم نشر الشائعات حول عائلتها.



ويعتبر هذا أول تعليق للفنانة السورية أصالة على هذا الموضوع، بعد انتشار العديد من التقارير التي أكدت انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان خلال الأيام الماضية، بسبب "علاقته بفنانة سورية"، حسبما أشيع.

