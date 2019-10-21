ليلة محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق.. الحارس الشخصي: الإرهاب الأسود استهدف اللواء مصطفى النمر بسبب تواجده الدائم في الشارع.. وسيارته لم تكن مصفحة

حارس مدير أمن الإسكندرية الأسبق للمحكمة:

- نجلي كان أحد ضباط القوات المسلحة واستشهد في حادث إرهابي - الموكب مر بدون إصدار أي أصوات "سرائن" من السيارات أو الدراجة النارية





قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق، لجلسة 5 نوفمبر، ويعاد طلب اللواء مصطفي النمر مدير الأمن الأسبق للشهادة.





وفي بداية الجلسة استمعت المحكمة لشهادة حارس اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية الأسبق، والذى كان يرافقه داخل سيارته يوم الحادث، والذي قال إن الارهاب الاسود استهدف اللواء مصطفى النمر بسبب تواجده الدائم في الشارع.





وتابع الشاهد: «ربنا مش هيسامح تلك العناصر الارهابية»، واصفا إياهم بـ "الظلمة"، مشيرا إلي أن نجله البالغ 28 عامًا كان أحد ضباط القوات المسلحة واستشهد في حادث إرهابي أيضًا، وبكى الشاهد قائلًا "حسبي الله ونعم الوكيل"، ثم استند إلى سور المحكمة وأخبر الهيئة بأنه أصيب بوعكة صحية فأمرت المحكمة بإحضار طبيب له.





قال ان الموكب مر بدون إصدار ثمة أصوات "سرائن" من السيارات او الدراجة النارية وان سيارة مدير الأمن لم تكن مصفحة، ولكنه يمتلك سيارة أخرى مصفحة بنفس ذات اللون، ويقوم مدير الامن بنفسه بتحديد السيارة التى يرتادها، ومشيرا الي يوم الحادث خرج موكب مدير الامن من استراحته في منطقة قسم اول الرمل سالكا شارع الكورنيش ثم شارع المعسكر الرومانى وبمجرد الوصول الى هذا الشارع وقع الانفجار الذى نتج عنه تهشم زجاج السيارة التي كان يستقلها مدير الامن وتوقفها على الفور بعد وقوع الانفجار.





وأضاف الشاهد انه خرج من السيارة وهرع الى الاتجاه الثانى لفتح الباب لمدير الامن ثم قاموا بمعاونته بتنظيف ملابسه من الزجاج واصطحبه الى كافتيريا مجاورة لتأمينه بعد الاخطار بالواقعة الا ان مدير الامن طلب منه التوجة الى السيارة الثانية للاطمئنان على باقى افراد الموكب.





كما استمعت المحكمة لشهادة محمود صلاح - مندوب شرطة بمديرية أمن الإسكندرية، ومن قوة حراسة اللواء مصطفي النمر مدير أمن الاسكندرية الأسبق، والذي أكد على اعتياد مدير الامن على المرور على الخدمات الأمنية اثناء خروجه من الاستراحة، وعقب خروجهم من شارع الكورنيش إلي شارع المعسكر الروماني حدث الانفجار.





وتابع الشاهد، ان الانفجار كان مفاجأة للركاب، وسيارة الحراسة كان بها 5 أفراد، استشهد بها مجند وسائق بسبب تواجدهم في الجانب الأيسر للسيارة "جانب التفجير"، كما أحدث الانفجار اصابات متعددة في 3 أفراد آخرين داخل السيارة.





وأضاف الشاهد، انه عقب الحادث رأينا اللواء مصطفي النمر مدير أمن الاسكندرية السابق متواجدا على الجانب الأخر للانفجار، ولم يحدث الانفجار في الدراجة النارية او سيارة مدير الامن اى تلفيات.





واستكمل الشاهد ان الطريق لم يشهد اى تكدس للسيارات، ومشيرا الي ان الانفجار كان مفاجأة لكافة افراد الركاب، وكان نتيجة لسيارة مفخخة، وفي لحظات اشتعلت النيران في سيارة على يسار موكب مدير الأمن، ومؤكدا ان الجماعات الارهابية كانت تستهدف احداث بلبلة في الشارع المصري، وكان معروفا عن اللواء مصطفي النمر نشاطه وتواجده في الشارع بنسبة 90% من اوقاته.





واستمعت المحكمة لشهادة أحد المجندين التابعين لمديرية أمن الإسكندرية، والذي أكد انه كان ضمن أفراد حراسة ركب مدير الأمن، واثناء تواجدهم في شارع المعسكر الروماني وقع الانفجار.





وتابع الشاهد، ان موكب مدير الأمن كان في طريقه من الاستراحة إلي مبني المديرية بمنطقة سموحة، وسلك في سبيل ذلك طريق الكورنيش ومن ثم شارع المعسكر الروماني، وعقب فندق تيوليب بدقائق وقع الانفجار.





وشرح الشاهد، لحظات مابعد الحادث، حيث وصلت سيارات الإسعاف وقامت بنقل المصابين من سيارة الحراسة، ولم أشاهد حينها من قام بإحداث الانفجار.





كما استمعت المحكمة لشهادة قائد الدراجة النارية التى تقدمت موكب مدير الأمن، والذي قال ان الركب تحرك من الاستراحة بإتجاه مديرية الأمن بمنطقة سموحة، وعقب دخولنا شارع المعسكر الروماني توقفت على يسار الركاب لأغلق شارع حتى تمر سيارة مدير الأمن وسيارة الحراسة، فأصبحت خلف الموكب، وبعد ذلك قمت بالمرور مرة أخرى أمام الموكب وعقب ذلك بلحظات وقع الانفجار، وحين نظرت خلفى وجدت موكب مدير الامن متوقف في مكانه.





واشار الشاهد، شاهدت الحراسة تزيل بقايا الزجاج من على ملابس اللواء مصطفي النمر، وسيارة الحراسة اختفت تماما داخل أدخنة الانفجار.





واستمعت المحكمة لشهادة أحمد حسني - رقيب شرطة بمديرية أمن الاسكندرية، والذي كان متواجدا في السيارة الثانية في ركاب مدير أمن الإسكندرية وقت الحادث، والذي أكد على انه اثناء تحرك الركاب كان اللواء مصطفي النمر مدير أمن الإسكندرية الأسبق داخل سيارته "التويوتا السوداء"، وفور وصوله حدث الإنفجار.





وقال الشاهد: «كنت في السيارة الخلفية لسيارة مدير الامن، وكان الركاب في طريقهم من الاستراحة إلي مبني المديرية، وعقب وقوع الانفجار تهشم الجزء الايسر للسيارة التى كنت متواجد بداخلها، واستشهد بداخلها عم على "السائق" ومجند يدعى ابراهيم، واصبت بجرح قطعى في الرأس وثقبين في الأذن وكذلك جروح في وجهى».





وشرح الشاهد، طبيعة مأمورية ركاب مدير الأمن، حيث يتقدمه دراجة نارية تابعة لإدارة المرور، ومن ثم سيارة مدير الامن بداخلها السائق وفرد الحراسة، وبعدها السيارة الثانية وبها سائق وأمين شرطة وفرد العلاقات العامة ومجندان.





واضاف الشاهد: «لا أستطيع تحديد من احدث الانفجار، ولكنهم الجماعات الارهابية»، مشيرا الي انه عقب الانفجار بدقائق وقبل إدخاله الي سيارة الاسعاف شاهد اللواء مصطفى النمر مدير أمن الاسكندرية على الجهة المقابلة للانفجار.





كانت النيابة أحالت المتهمين الى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.





كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية ، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته واعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير أمن الإسكندرية والمرافقين له.



